Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, Alaca İlçesi’nin Eskiyapar Köyü’nde ağaç dikim etkinliğine katıldı.

Alaca Eskiyapar Köyü Muhtarlığı ve köy derneğinin organize ettiği ağaçlandırma çalışmasına destek veren CHP’li yöneticiler, çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Ağaç dikim etkinliğine; Tahtasız ve Solmaz ile birlikte CHP Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, Köy Muhtarı Zeynal Yalçınkaya, Ankara Dernek Başkanı Servet Maden, CHP İl Yöneticileri Güngör Atak, Hamdullah Uğur Yağmur, Duran Keçeci, Alaca İlçe yöneticileri, partililer ve köy halkı katıldı. Etkinlikte çok sayıda çam ve ıhlamur ağacı toprakla buluşturuldu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir Çorum için doğayı ağaçlandırmaya, doğa dostu çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Fidan dikiminde konuşan Milletvekili Tahtasız, doğaya sahip çıkmanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir Çorum bırakmanın partileri için temel bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Tahtasız, “Birlikte diktiğimiz her fidan, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır” diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

