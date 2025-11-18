Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Üyesi Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile Birlik Müdürü Necat Yazıcı katıldı.

Toplantıda; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ilimizde yürütülen faaliyetler ayrıntılı olarak değerlendirildi. Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, bundan sonraki süreçte atılacak adımlar istişare edildi.

Çorum’da sahipsiz hayvanların güvenli ve sağlıklı yaşam koşullarına kavuşmaları amacıyla kurumlar arasında yürütülen iş birliğinin aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi