Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi aracılığıyla Fildişi Sahili’nde inşa edilen su kuyusu, dualarla hizmete açıldı. Çorumlu hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan kuyu, bölge halkının en temel ihtiyaçlarından biri olan temiz suya ulaşmasını sağladı.

Fildişi Sahili’nin başkentinden 672 kilometre uzaklıkta bulunan Silakoro bölgesinde inşa edilen su kuyusu, güneş enerjisiyle çalışan modern bir sistemle donatıldı. Kuyu çatısına yerleştirilen 9 adet enerji paneli sayesinde üretilen elektrikle, yerin yaklaşık 100 metre derinliğinden çıkarılan su 10 tonluk tankta depolanıyor. Depolanan su, 10 musluk aracılığıyla halkın kullanımına sunuluyor. Ayrıca bölge halkının hayvanlarını sulayabilmesi için kuyu yakınlarına özel yalaklar da yapıldı.

Açılan su kuyusu, sadece Silakoro halkına değil, ulaşım açısından yakın konumdaki çevre köylere de hizmet verecek. Bölgedeki yüksek TDV yetkilileri, kuyunun düzenli bakım ve kontrollerinin Türkiye Diyanet Vakfı personeli tarafından belirli aralıklarla yapılacağını belirtti. Bu sayede su kaynağının uzun yıllar boyunca bölge halkına hizmet vermesi hedefleniyor.

TDV Çorum Şubesi, kuyunun açılışına vesile olan hayırseverlere teşekkür ederek, “Çorumlu hemşehrilerimizin emanet ettiği bağışlarla hayata geçirilen bu proje, binlerce insanın duasına vesile olmuştur. Rabbimiz yapılan tüm hayırları kabul eylesin” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi