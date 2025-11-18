Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda 1–23 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurs, hafta içi 5 gün, günde 5 ders saati olarak uygulanacak.

Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Karakuş, kentin zengin florasıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, “Bu eğitimler mevcut üreticilerimizin bilgilerini tazelemesine, sektöre yeni başlayacak girişimcilerin ise modern arıcılık tekniklerini öğrenmesine katkı sağlayacak. Amacımız, Çorum’da üretilen bal ve arı ürünlerinin kalitesini artırarak markamızı ulusal ve uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma getirmektir” dedi.

Kurs kapsamında arı bakımı ve beslenmesi, modern kovan yönetimi, hastalıklarla mücadele, bal, polen, propolis ve arı sütü üretimi ile pazarlaması gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.

Kursa katılmak isteyenlerin kayıt ve detaylı bilgi için Çorum Bal Üreticileri Birliği’ne başvurabileceği, kursun ücretsiz olduğu ve eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceği bildirildi.

Kurs ile ilgili Tel.533 494 49 86 (Hüseyin KARAKUŞ) numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Muhabir: Haber Merkezi