Merhum Dilaver Balaban’ın eşi, Elif Boruç, İsmet Balaban ve merhum Fazlı Balaban’ın anneleri, merhum Yaşar Boruç’un kayınvalidesi, Süleyman Balaban, Mehmet Balaban, Dilaver Balaban’ın babaanneleri, Umut Boruç, İcabet Boruç ve Leblebi TV Editörü Gazeteci Eylem Boruç’un anneannesi, Zeynep Balaban, tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi yarın (19 Kasım 2025 Çarşamba günü 2025) hastaneden alınarak, Dut Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK