Yılın ilk çeyreğinde mücevher sektörü en fazla ihracatı 371,6 milyon dolar ile BAE'ye gerçekleştirdi. BAE'yi 280,6 milyon dolar ile İsviçre, 223,1 milyon dolar ile ABD, 144,7 milyon dolar ile Hong Kong izledi. En fazla ihracat yapılan diğer ülkeler ise Kırgızistan, Meksika, İsrail ve Almanya oldu.

Söz konusu dönemde sektörde en fazla ihracat yapan şehir 1,5 milyar dolar ile İstanbul oldu. İstanbul'u, Çorum, Samsun ve Ankara takip etti.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, ilk çeyrek ihracat rakamlarından memnuniyet duyduklarını ve daha iyisini hedeflediklerini belirterek, "Şu ana kadarki ihracat rakamlarımız yıllık hedeflerimizi yakalayıp hatta geçeceğimizi gösteriyor. Tabii ki arzumuz, öngördüğümüz 7-7,5 milyar dolarlık ihracatın çok daha fazlasını yapmak." dedi. (A.A.)