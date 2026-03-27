Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Zehra Özyer, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında ilimizi gururlandıran bir başarıya imza attı.

MSÜ sınav sonuçlarına göre Zehra Özyer, Türkiye genelinde 322’nci oldu.

Elde edilen derece, ilimizdeki eğitim alanındaki başarı grafiğini bir kez daha ortaya koyarken, öğrencinin disiplinli ve planlı çalışmasının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu başarının yalnızca bireysel bir sonuç olmadığı vurgulandı. Açıklamada, öğretmenlerin özverili çalışmaları ve okul yönetiminin nitelikli eğitim yaklaşımının da bu başarıda önemli pay sahibi olduğu ifade edildi.

Eğitim camiasında memnuniyetle karşılanan sonuç sonrası Zehra Özyer, ailesi, öğretmenleri ve okul yöneticileri tebrik edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ