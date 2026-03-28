Çorum Belediyesi’nin tarihi meydan düzenlemesi çalışmalarını, büyük memnuniyet duyarak, tebrik ve takdirlerimizi ifade ederek okurlarımıza yansıtıyoruz.

Ortada Saat Kulesi olmak üzere, Yeni Hamam, Güpür Hamamı, Dar Arasta, Ulucami, Çöplük Çarşısı, Taş Mağaza ve Velipaşa Hanı ile çevrili “tarihi meydan” daha 1970’li yıllarda merhum Belediye Başkanı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun hayali idi. Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar da, gencecik bir muhabir olduğu o yıllardan beri bu hayali paylaşanlardandı.

O yılların mali olanakları içinde gerçekleşmesi mümkün olmamıştı.

Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığındaki Çorum Belediyesi, yarım asırlık bu hayali gerçekleştirdi.

Son olarak da, Velipaşa Hanı’nın önü açılarak meydana katıldı ve restore edilmiş tarihi han, bütün görkemiyle ortaya çıktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf, bu manzaranın Çorum’a ne kadar da yakıştığını gözler önüne seriyor.