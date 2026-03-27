Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Çorum’da hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor.

Bugün bahar havasının yaşandığı Çorum hafta sonu yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Sağanak yağışların önümüzdeki hafta da devam edeceği belirtilirken, ani sel baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığının 4, en yüksek ise 19 derece olması bekleniyor. Pazar günü en düşük 8, en yüksek 13 derece olması bekleniyor.