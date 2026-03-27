Toplu taşıma kullanımına ilişkin dikkat çeken bir karar yürürlüğe girdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenleme, belirli kamu personeline uzun süreli ücretsiz ulaşım hakkı tanıdı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

31 ARALIK 2027’YE KADAR ÜCRETSİZ

Yeni düzenlemeye göre, gümrük muhafaza memurları ile orman muhafaza memurları, 31 Aralık 2027 tarihine kadar belediyelere ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Bu süre, yaklaşık 20 aylık bir dönemi kapsıyor.

KİMLER FAYDALANACAK?

Karar kapsamında iki ayrı kamu kurumu personeli ücretsiz ulaşım hakkı elde etti:

- Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan gümrük muhafaza memurları

- Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan orman muhafaza memurları

Bu meslek grupları, şehir içi ulaşımda herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Uygulama, belediyelere ait toplu taşıma araçlarını kapsıyor. Buna göre;

- Belediye otobüsleri

- Metro hatları

- Tramvaylar

ücretsiz kullanım kapsamına alındı.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte ilgili personel, Türkiye genelinde belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaya başladı.