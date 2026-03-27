Çorum’un gözde okullarından Atatürk Anadolu Lisesi’nde Nevruz Bayramı, öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı. Baharın gelişi ve birlik beraberliğin simgesi olan Nevruz, okulda renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, geleneksel oyunlar ve çeşitli aktiviteler beğeni topladı. Okul bahçesindeki programda, öğrenciler hem eğlendi hem de kültürel değerleri yaşatma fırsatı buldu.

Nevruz’un taşıdığı birlik, kardeşlik ve umut mesajlarının ön plana çıktığı etkinlikte, katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Program boyunca sergilenen performanslar ve etkinlikler, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Atatürk Anadolu Lisesi yöneticileri Nevruz’un yeni başlangıçların ve umutların sembolü olduğuna dikkat çekerek, bu anlamlı günün tüm öğrencilere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi