Eti Anadolu Lisesi’nde bazı ağaçların gerekli teknik incelemeler ve yasal prosedürler tamamlanmaksızın kesildiğini bildiren Eğitim-İş, okul müdürlüğünden kesim işleminin yasal dayanaklarını, teknik raporlarını ve alınan izinlerin belgelerini talep etti.

Eğitim-İş Yönetimi, “Sorumluların tespiti, kusuru bulunanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması noktasında geri adım atmayacağımızı kararlılıkla ifade ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Eğitim-İş’in konuya ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

“OKUL BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLAR KAMU MALIDIR”

“İlimiz merkezinde yer alan Eti Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 4 adet ağacın, gerekli teknik incelemeler ve yasal prosedürler tamamlanmaksızın kesildiği bilgisi sendikamıza ulaşmıştır.

Okulda görev yapan fedakâr öğretmenlerimizin durumu yerinde tespit ederek tutanak altına alması ve Valilik makamına gerekli başvuruları yapması üzerine, Eğitim-İş Sendikası olarak konuyu ivedilikle gündemimize almış bulunmaktayız.

Okul bahçelerindeki ağaçlar "kamu malı" statüsündedir. Bu ağaçlara yapılacak her türlü müdahale; ancak uzman raporu, Orman İşletme Müdürlüğü damgası ve mülki amir onayı gibi katı yasal şartlara bağlıdır. Bu şartlar oluşmadan yapılan her kesim, doğaya olduğu kadar kamu hukukuna da aykırıdır.

“OLDU-BİTTİ ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ”

Bir eğitim kurumunun bahçesi, sadece bir arsa değil; öğrencilerin nefes aldığı, doğa bilinci kazandığı bir yaşam alanıdır. Ağaçların hangi gerekçeyle olursa olsun bir "oldu-bitti" anlayışıyla yok edilmesi kabul edilemez.

Kesim kararı alınırken okul paydaşlarının (öğretmenler, veliler, öğrenciler) bilgilendirilmemesi ve alternatif yöntemlerin (budama, gençleştirme vb.) değerlendirilmemiş olması sürecin şeffaflığına gölge düşürmüştür.

AĞAÇLARIN KESİLMESİ YASAL MI?

Sendika olarak; okul müdürlüğünden kesim işleminin yasal dayanaklarını, teknik raporlarını ve alınan izinlerin belgelerini resmi yazışma yoluyla talep edeceğiz.

Söz konusu kesim işleminin teknik bir rapora, Orman İşletme Müdürlüğü’nün damgasına veya mülki amirin iznine dayanıp dayanmadığını sorguluyoruz.

SORUMLULAR TESPİT EDİLSİN

Eğer bu izinler alınmadan, keyfi bir tasarrufla bu katliam yapıldıysa, sorumlular hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından suç duyurusunda bulunacağımızı açıkça ilan ediyoruz.

Sorumluların tespiti, kusuru bulunanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması noktasında geri adım atmayacağımızı kararlılıkla ifade ediyoruz.

Halkımızın bilgisine saygıyla sunarız.”

Muhabir: Haber Merkezi