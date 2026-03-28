İsviçre merkezli hava kalitesi izleme platformu IQAir tarafından yayımlanan son rapor, Türkiye’deki hava kirliliği tablosuna ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. 2025 yılına ait ölçümlerin değerlendirildiği raporda, Çorum’un hava kalitesi açısından en riskli iller arasında bulunduğu belirtildi.

Rapora göre Türkiye’de hava kirliliğinin en yoğun olduğu il Bursa olurken, Bursa’yı Çorum ve Kahramanmaraş takip etti. Bu veriler, özellikle iç bölgelerde hava kalitesinin ciddi seviyede bozulduğunu gözler önüne serdi.

Uzmanlar, hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında sanayi faaliyetleri, ısınmada kullanılan yakıt türleri, trafik yoğunluğu ve meteorolojik koşulları gösteriyor. Çorum’da özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin, vatandaşların sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline geldiği ifade ediliyor.

Raporda ayrıca Türkiye’nin büyük şehirlerine de dikkat çekildi. İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava kirliliği seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırların 3 ila 5 kat üzerinde olduğu belirtilirken, Ankara’da ise bu oran 2 ila 3 kat olarak ölçüldü.

