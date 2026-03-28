Ankara’da yaşayan tanınmış hemşehrilerimizden Erdal Ertuğrul’un gelini, genç iş insanı Öncü Ertuğrul’un ise eşi, seramik sanatçısı Sibel Ertuğrul, Art Ankara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda seramik eserler standı açtı.

Bir yazılım firmasında proje yöneticisi olan Sibel Ertuğrul, “hobi” olarak seramik sanatları ile uğraşıyor ve bu alanda öğrenciler yetiştiriyor.

Porselenin tarih boyunca kusursuzlukla özdeşleşmiş bir malzeme olduğunu, incelik, simetri ve mükemmelliği ifade ettiğini belirten Sibel Ertuğrul, “bu malzemenin sunduğu dayanıklılık ve ifade özgürlüğü, beni daha büyük ve amorf formlar üretmek için cesaretlendirdi” diyor.

Ertuğrul çifti, ünlü ressam Yaşar Çallı ve eşi Çiğdem Çallı ile…

Seramik sanatçısı Sibel Ertuğrul, hobi olarak ürettiği eserleriyle…