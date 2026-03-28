ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, “Türkiye’nin doğalgaz tedarikinde alternatifli olması ve güzel bir tedarik yönetimi ve depolama yapması bizi diğer ülkelere göre biraz daha rahatlatıyor ancak doğalgaz fiyatlarındaki olası yükselişler bizim ürün maliyetlerimizi arttıracak ve uluslararası rekabette bir miktar zayıfladığımız dönemin sonucu olduğu için fiyat artışı olarak piyasaya dönecek.” dedi.

SERAMİĞİN CARİ AÇIĞIN KAPANMASINA KATKISI

Bloomberg HT’de yayınlanan Fokus Programının canlı yayın konuğu olan Çenesiz, Türkiye’nin küresel sermaye için sunduğu “güvenli liman” imajını yeniden tescillediğini belirterek, seramik sektörünün ülke ekonomisine katkısını şöyle anlattı:

“Sektörümüzün gerçekleştirdiği her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkemizde kalıyor. Bu oran başlı başına bir rekordur. Seramik sektörü ihracatının artması cari açığın kapanmasında kıyaslanmaz oranda katkı sağlıyor. Ülkemizde sektör analizleri yapılarak emek yoğun, ihracat yapan ve net döviz kazandıran sektörlere İstihdam desteği verilmesi sanayicimiz açısından olumlu olacaktır, beklentimiz bu yöndedir.”

KONUT ÜRETİMİNİN ÖNEMİ

Ülkemizde Konut üretimine değinen Erdem Çenesiz “Bu kadar genç nüfusu olan ve yenilenmesi gereken bir çok konutu olan bir ülkede eğer yeterince konut üretmezseniz ciddi bir enflasyon sebebi oluşuyor. Konut arzı arttığında kira fiyatlarındaki artış hızını yavaşlayacak, bu da konut kalemindeki enflasyonu düşürecektir. Arz artışı, piyasadaki fahiş kira beklentilerini kırarak gerçekçi fiyatlarda barınma maliyetlerinin dengelenmesine yardımcı olur bu bağlamda önümüzdeki 4-5 yıl Türkiye’nin yeni gerçeklerine uygun tipte fazla sayıda konut üretimi gerekli” diye konuştu.