TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, üniversitede düzenlenen panelde girişimcilik hikayelerini paylaştı.

Çorum’da kadın girişimciliğine dikkat çekmek amacıyla “Kadınların Gücü ve Kadın Dayanışması” konulu panel düzenlendi. Hitit Üniversitesi Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği Öğrenci Kulübü tarafından organize edilen programa TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ile Genel Kurul Üyesi Ebrar Altıkardeş katıldı.

Panelde konuşan girişimciler, kendi iş hayatı deneyimlerini ve başarı hikayelerini öğrencilerle paylaşarak, kadınların iş dünyasındaki rolü ve dayanışmanın önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programa ayrıca TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Genel Kurul Üyesi Damla Bekdemir de katılarak destek verdi.