“21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası” dolayısıyla 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çorum Sanayi Sitesi 27. Cadde'de “Türkiye'nin Gücü Orman” sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe, Orman İşlete Müdürü Aytaç Yılmaz, kurum çalışanları, siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler birlikte fidan dikti.

Programda konuşan Vali Ali Çalgan, Dünya Ormancılık Günü'nün orman sevgisinin gelecek kuşaklara anlatılması, ormanların korunması ve farkındalık oluşturulmasında önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.



Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, “Bugün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü. Dolayısıyla bu hafta gerçekleştireceğimiz etkinliklerin açılışını ve kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Avrupa’da ve dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Bir saatte en çok ağaç dikme rekoru ilimize ait. Bununla da hepimiz gurur duyabilir, övünebiliriz. İlimizin yüzde 38’i ormanla kaplıdır. Bu oran, Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. İnşallah bundan sonra dikeceğimiz ağaçlarla, sadece belirli gün ve haftalarda değil, mevsimin, iklimin ve şartların teknik olarak ağaç dikimine uygun olduğu her fırsatta orman envanterimize ilaveler yaparak orman varlığımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Çalgan, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamanın, yeşili ve su kaynaklarını korumakla, havayı kirletmemekle mümkün olacağını, orman varlığını korumanın anayasal bir görev olduğunu vurguladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat da ormanların çevreyi koruyan en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, “Ormancılık Günü sadece fidan dikmekle yetmez, daha önce dikilen milyonlarca fidanın tarafımızdan korunması gerekmektedir. Bu konuda en büyük sorumluluk ormanları emanet ettiğimiz gelecek nesillerimize düşmektedir. Çocuklarımızın, diktiğimiz bu fidanları koruması ve kendinden sonraki nesillere aktarması büyük önem arz etmektedir” dedi.

Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe ise ormanların iklim değişikliği mücadelesinde en büyük güç olduğunu kaydetti.

Ormanların gelecek nesillere aktarılacak en önemli miraslardan olduğuna dikkati çeken Kurumeşe, “Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olma özelliğine sahip olarak yoğun ağaçlandırma çalışmalarının sonucunda orman varlığımızı 23,3 milyon hektar üzerine çıkarmış bulunmaktayız. Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında içinde bulunduğumuz alanda 2 bin fidan, Çorum ilimiz genelinde de on binlerce fidan toprakla buluşturulacaktır” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte katılımcılara nasıl fidan dikileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra ise protokol üyeleri, öğreniciler ve vatandaşlar yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Fidanların dikilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.