Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Karabük temsilcisi ASD Eflanispor’un konuğu oldu. Safranbolu İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın henüz 8.dakikasında ev sahibi Eflanispor Enver Can’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ilk yarıda skoru değiştiremedi.

İkinci yarıda yapılan değişikliklerle birlikte rakip kalede daha çok görünmeye başlayan Mimar Sinanspor bulduğu pozisyonları golle sonuçlandıramayınca karşılaşma 1-0 ev sahibi Eflanispor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi 6 puanda kalırken, Karabük temsilcisi ise puanını 10’a yükseltti.