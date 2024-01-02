Olay Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hakan B.(40) gece saat 23.00 sularında motosikleti ile seyir halindeyken Mahmutevler 24. Sokak’ta bulunan kanala düştü.

Yaralı halde sabah saat 07.00’a kadar kanalda kalan kişi kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkarak evine gitti.

Yakınlarının ihbarı ile Hakan B.’nin evine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.