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Kaza, İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. yönetimindeki motosiklet önünde seyir halinde olan C.Ö. yönetimindeki 19 ACB 958 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.