Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.hafta maçında konuk ettiği Ümraniyespor’a karşı 1-0’lık şok bir yenilgi alırken, Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere, futbolda bu tür sonuçların olduğuna dikkat çekti ve “Moral bozmak yok” ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezon sonunda play-off oynayacaklarına olan inancını yineleyen Muhsin Dere, “Şanssız bir akşamdı. Sahamızda bir de penaltı kaçırdığımız müsabakada baskılı bir futbol oynamamıza rağmen, Ümraniyespor’a 1-0 mağlup olduk. Futbolda maalesef böyle sonuçlar da oluyor. Moral bozmak yok.

Biz bu sene play off oynayacağız” dedi.