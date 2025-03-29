Bahar havası yerini yağışlı ve serin bir havaya bırakıyor. Son tahminlere göre, bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

NTV yayınında son tahminleri paylaşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yurt genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren 5-6 derece düşeceğini söyledi. Çalışkan, bayram tatili boyunca yağışlı havanın etkili olacağını kaydetti.

Çalışkan, Malatya, Tunceli, Elazığ, Sivas, Erzincan ve Kahramanmaraş’ta görülecek şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Muğla’nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir’in batısı ile İzmir’in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Rüzgarın, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, İç Anadolu’da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Yurt genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

ÇORUM'DA BUGÜN HAVA DURUMU

ÇORUM °C, 22°C

