Mobilyacı esnafından Arap Ali Mülazım, Eczacı kalfası Hüseyin Mülazım, Nezaket Alaş ve Nezegül Aydoğdu’nun anneleri merhum Aşır Mülazım’ın eşi Hatice Mülazım rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hatice Mülazım’ın vefatı sevenlerini üzdü.

Merhumenin cenazesi yarın (Cumartesi ) saat 12.00’de Nadık Sultanana Cemevi’nden alınarak Atçalı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.