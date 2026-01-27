Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu’nu ziyaret ederek, Federasyon Başkanı Hüseyin Taklacı ile bir süre görüşen Fatih Erdal, mobilyacı esnafının sorun ve taleplerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Taklacı, Çorumlu esnaf ve sanatkârlara her zaman kapısının açık olduğunu belirterek, tüm Çorumlulara selamlarını iletti.

Ayrıca Fatih Erdal’ı Mobilyacılar Odası Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutlayan Federasyon Başkanı Taklacı, Erdal ve Ekibi’ne görevinde başarılar diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK