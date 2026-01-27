Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek ilçenin yaşadığı sorunları doğrudan iletti. Başkan İsbir, görüşmede Ortaköy’ün ihtiyaçlarını hem sözlü olarak anlattı hem de sorunları içeren yazılı bir notu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yoğun gündemine rağmen Başkan İsbir’i dinlemesi ve sunulan notu alarak değerlendireceğini ifade etmesi dikkat çekti. Görüşmenin ardından açıklama yapan İsbir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ve Ortaköy’ün sorunlarına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsbir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şahsı ve Ortaköy halkı adına teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi