Kaza, Sungurlu-Alaca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DLC 327 plakalı TIR ile seyir halinde olan M.A., yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan TIR devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı