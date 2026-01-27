Öztürk, yaptığı yazılı basın açıklamasında intibak yasasının bir ayrıcalık ya da lütuf olmadığını vurgulayarak, “İntibak yasası emeklinin ana sütü gibi hakkıdır. Bu hak yıllardır gasp edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Aynı prim gününü doldurmuş, aynı şartlarda çalışmış emekliler arasında oluşan maaş farklarının açık bir sosyal adaletsizlik olduğunu belirten Öztürk, emeklilerin enflasyon karşısında her geçen gün daha fazla ezildiğine dikkat çekti.



“Geçim derdiyle boğuşan emekliye verilecek en net ve kalıcı çözüm adil bir intibak yasasıdır” diyen Öztürk, emeklilerin sabrının tükendiğini belirtti.

Bağımsız Emekliler Sendikası olarak mücadeleden geri adım atmayacaklarını ifade eden Öztürk, “Emekliler rahat etmeden biz de rahat etmeyeceğiz. İntibak yasası derhal çıkarılmalı, maaş adaletsizliği sona erdirilmelidir” dedi.