Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Bolu ve Sinop hariç) Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇORUM'DA İKİ GÜN YAĞMUR VAR

Çorum'da ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Salı günü en düşük 1, en yüksek 13 çok bulutlu. Çarşamba en düşük 1, en yüksek 11 parçalı bulutlu. Perşembe en düşük 1, en yüksek 12 derece parçalı bulutlu olacak. Cuma günü ise en düşük hava sıcaklığı 4, en yüksek 12 derece yağmurlu cumartesi en düşük 4, en yüksek 7 derece yağmur etkisini gösterecek.