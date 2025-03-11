Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Salonu’nda bir araya gelen kadınlar, yemekli-müzikli etkinlikte Kadınlar Günü’nü kutladı. Şiirlerin okunduğu, türkülerin söylendiği programda kadınlar birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdi.

Etkinliğe; CHP Belediye Meclis Üyesi Mimar Didem Tokgöz, Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile kadınlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Uğurcan, tüm konukların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, bu tür dayanışma etkinliklerini devam ettireceklerini bildirdi. Uğurcan ayrıca katılımcılara teşekkür etti.

Kadınlara hitaben bir konuşma yapan Didem Tokgöz ise 8 Mart’ın anlamı ve tarihçesi hakkında bilgiler vererek, bu günün hak arama, mücadele, kadına yönelik şiddete, baskılara, adaletsizliklere, tüm olumsuzluklara karşı çıkma, birlikte mücadele etme anlayışını güçlü kılma günü olduğunu söyledi. Kadınların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Tokgöz, “Biz buradayız! Sokağımızda, işimizde, siyasette, meydanlarda, hayatın tam içinde mücadele ediyoruz! Çünkü biz varsak dünya var! Biz varsak adalet var! Biz varsak gelecek var” diye konuştu.

Bu dünyayı var eden kadınlar olarak artık susmayacaklarını kaydeden Didem Tokgöz, “Bize biçilen rolleri reddediyoruz! Yaşamak için itaat etmemiz gerektiğini söyleyenlere karşı dimdik ayakta duruyoruz! Emeğimizin sömürülmesine, hayatlarımızın çalınmasına, haklarımızın pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceğiz!” ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe katılan kadınlar, kendi aralarında sohbet ederek eğlendi.