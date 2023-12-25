Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi toplantı salonunda yapılan ve dernek üyelerinin büyük ilgi gösterdiği genel kurulda dernek çalışmaları ve yeni dönem projeleri ele alındı. Ayrıca köyün gelişimi, kalkınması ve güzelleştirilmesi adına da bazı kararlar alındı.

Kongrede divan başkanlığını Arap Aydoğdu, üyelikleri ise İbrahim Doğan ve Murat Gül yaptı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasının ile devam eden kongrede derneğin gelir ve gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Daha sonra tek liste ile gidilen seçimler sonucunda mevcut Dernek Başkanı Kenan Uğurcan yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu ise Bayram Kentel, Servet Kurtoğlu, Murat Gül ve Kazım Şeremet’ten oluştu. Denetim Kuruluna ise Hasan Doğan, Salih Türkoğlu ve Haydar Çelik seçildi.

Kongrede kendisine ve yönetimine güvenen tüm dernek üyelerine teşekkür eden Kenan Uğurcan, köylerini geliştirmek ve güzelleştirmek adına çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Kongrede yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik üzerinde durularak, köyün temel sorunlarının çözümü, beklenen hizmetlere kavuşulması, derneğin gücünün ve üye sayısının artırılması noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.