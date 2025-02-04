Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla yeni uygulamaya konulan Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde ilimizde hangi ürünlerin ekileceği belirlenmişti. Yeni tarımsal üretim planlamasına göre Çorum ve ilçelerinde dane mısır ekimi üretim planlamasına dahil edilmedi ve destek kapsamı dışına çıkarıldı.

Çorum ve ilçelerinde dane mısır ekimine müsaade edilmemesine rağmen Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) tarafından yapılacak 6 milyon 665 bin TL’lik yatırımla Mısır Kurutma Tesisi kurulacağı açıklandı.

DOKAP tarafından 2025 yılı için Çorum ve ilçelerinde toplam 51 milyon TL’lik yatırım yapılacağını açıklayan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, bu yatırımların içerisinde mısır kurutma tesisi de olduğunu ancak Çorum ve ilçelerinde ekilebilecek ürünler arasında mısır bulunmadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Aziz Nesin hikayelerine konu olacak bir durumla karşı karşıyayız. Yeni Tarımsal Üretim Modeline göre Çorum ve tüm ilçelerinde dane mısır ekimine izin yok. Çiftçimiz dane mısır ekemeyecek. Ekse bile destek alamayacak. Ama gelin görün ki mısır üretiminin yasaklandığı ilimize 6 milyon 665 bin TL’lik yatırımla mısır kurutma tesisi kurulacak.

Hani ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ derler ya. Tam da öyle bir durumla karşı karşıyayız. Mısır üretimine izin yoksa bu tesiste ne kurutulacak? Çorum’un bereketli topraklarında dane mısır üretimine neden izin verilmemiştir? Açıkladığı düşük fiyatlarla, verdiği yetersiz desteklerle çiftçimizi perişan eden AKP iktidarı, şimdi de çiftçimizle dalga geçiyor. İlimize gelen her yatırımı destekliyoruz. Ancak madem yatırım yapılacak doğru yatırım yapılsın. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden bir açıklama bekliyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ