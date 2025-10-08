Çorum’un Sungurlu ilçesinde eğitim gören Fatih Ortaokulu öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk örneğine imza attı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Nazar Ekmek Fırını’nın “Askıda Ekmek” kampanyasına destek verdi.

Nazar Ekmek Fırını sahibi Yüksel Mert, yaptığı açıklamada, “Fatih Ortaokulu öğrencilerimizin, öğretmenlerinin ve velilerinin askıda ekmek kampanyamıza destek olmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Böyle hayırlı öğrenciler yetiştirdikleri için tüm ailelere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, ilçede takdirle karşılandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ