Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Minik Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 6 okuldan 100 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda Mevlana İlkokulu A takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu A takımı ikinci, B takımı ise üçüncülüğü elde etti. Mevlana İlkokulu B takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.