Kırşehir'den bronz madalya ile Çorum'a dönen Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan Ömer Serdar, 23 Nisan Ortaokulu'ndan Doğukan Ergin ve Ahmet Topal Çorum'a döner dönmez ayaklarının tozuyla antrenörleri İlhan Aşkın ile birlikte İl Müdürü Cemil Çağlar'ı makamında ziyaret ettiler. Çağlar'a desteklerinden ötürü teşekkür eden antrenör İlhan Aşgın ve 3 minik tekvandocu Haziran ayı içerisinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'ndan da dereceyle Çorum'a döneceklerinin sözünü verdiler.

Spor Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ile birlikte minik sporcuları ve antrenörleri İlhan Aşkın'ı makamında ağırlayan Çağlar ise minik sporcuların yarı final grubunda elde ettikleri başarıdan dolayı gururlu olduklarını ifade ederken, final grubundan da başarıyla döneceklerine inandığını belirtti. Çağlar, minik sporcuları tek tek ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.