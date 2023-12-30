Minik melekler gündüz bakımevinde eğitim gören çocuklara polis mesleği tanıtımı, trafiğin ne olduğu, trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği, üst geçitlerin ve yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve işaretlerinin ne anlama geldiği, emniyet kemeri ve oto koltuğunun önemi, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi bilgiler verildi.



Eğitim; çocuklara “Trafik Denetimi Kimlik Kartı” ve hediyeler dağıtmasıyla tamamlandı.

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Komut ve İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Kadir Kocatürk, Emniyet personeli Fatih Şahin’e teşekkür etti.