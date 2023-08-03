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Çorum Belediyesi, çocukların doğayla iç içe olmalarını teşvik etmek, toprak ve bitkiyle buluşmalarını sağlamak amacıyla Çomar barajı bölgesindeki lavanata baçesi yanında “Minik Eller Hobi Bahçesi”ni oluşturdu. "Minik Eller Hobi Bahçesi"nin ilk ziyaretçileri ise Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri ve Kadın Kültür Merkezleri'ndeki kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler oldu. Öğretmenleri nezaretinde düzenlenen gezide, minik öğrenciler domates ve biber fidelerini çapa yaparak sebze toplama deneyimi yaşadılar.

Doğayla iç içe geçen bu etkinlik sayesinde, çocuklar doğal olarak yetişen ürünleri gözlemledi. Doğayla iç içe keyifli bir gün geçiren öğrenciler meyve-sebze yetiştirme sürecini daha yakından tanıdı. Çocuklar, hobi bahçesinde geçirdikleri keyifli zaman boyunca, toprakla temas etmenin ve bitkilerle ilgilenmenin tadını çıkarırken doğa sevgisi ve çevre bilinci de edindi.