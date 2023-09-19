Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Mini Minikler Futbol Turnuvası’nda sona gelindi. Pazar günü oynanan çeyrek final maçlarının ardından Mimar Sinan Gençlikspor, Alaca İltimat Sürücü Kursu, Vefaspor ve H.E.Kültürspor yarı finale adını yazdıran takımlar olmuşlardı.

Yarın İtfaiye Sahası’nda oynanacak olan yarı final maçlarında saat 16.30’da Vefaspor ile Mimar Sinan Gençlikspor, Alaca İltimat Sürücü Kursu ile H.E.Kültürspor takımları karşı karşıya gelecek.