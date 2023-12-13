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Çorum'da düzenlenen Mahmut Atalay Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Yeni Atatürk Spor Salonu'nda, 30 ilden 200 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada, takımlar genel klasmanında Yalova Termal Belediye şampiyon olurken, ikinciliği Ankaragücü ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü oldu.

Ferdi müsabakalar sonunda ise, 50 kiloda Zerda Demirel, 53 kiloda Şevval Çayır ve 55 kiloda Tuba Demir (Yalova Termal Belediyespor), 57 kiloda Elvira Kamaloğlu 59 kiloda Eda Tekin (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 62 kiloda Ebru Dağbaşı (Beşiktaş), 65 kiloda Kadriye Aksoy (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 68 kiloda Nesrin Baş (Beşiktaş), 72 kiloda da Bukrenaz Sert (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) ve 76 kiloda Nazar Batır (Ankaragücü) şampiyon oldular.

Dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.

