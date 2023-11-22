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Türkiye Güreş Federasyonu’nun (TGF) 2023 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası da Çorum’a verildi.

Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar müsabakalarının yapılacağı yer ve tarihler belli oldu. Türkiye Güreş Federasyonu, 8-10 Aralık tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası’ndan sonra Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nı da Çorum’a verdi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası 11-12 Aralık tarihlerinde, Çorum’da, resmi açılışı Grekoromen Türkiye Şampiyonası ile yapılacak olan yeni spor salonunda gerçekleştirilecek. Böylece, Çorum’un göz kamaştıran yeni spor salonu, peş peşe iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.

Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası ise 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Konya’da yapılacak.