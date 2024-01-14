Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen U20 Serbest Güreş İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara sekiz sıklette 21 sporcu katılım sağladı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

57 KG: 1. Mustafa Kurt, 2. Emir Eraslankılıç, 61 KG: 1. Berkay Körpeş, 2. B. Kaan Körpeş, 3. Mustafa Sarlı, 65 KG: 1. Enes Çavuşoğlu, 2. Efe Eraslankılıç, 70 KG: 1. E. Berat Ertaşmış, 2. Abdullah Güngördü, 3. Arda Kaya, 74 KG: 1. Halit Erol, 2. Emre Öner, 79 KG: 1. Metehan Eryücel, 2. Alperen Kara, 3. Efe Kamil Taşdemir 86 KG: 1. Efe Rüştü Altuntaş, 2. Gökhan Yıldırım, 3. Ö. Asaf Kantar, 92 KG: 1. Hasan Dur, 2. Yasin Eroğlu, 3. Ferdi Korkmaz, 97 KG: 1. Salim Dur, 2. Tahsin Taşçı, 125 KG: 1. Mustafa Mert Uzun , 2. B. Salim Layık, 3. Harun Uysal

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.