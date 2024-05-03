Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Konya'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda güreşçinin ter döktüğü müsabakalara Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri damga vurdu. 79 kiloda mindere çıkan Mertcan Damatoğlu Türkiye ikincisi olarak gümül madalya kazanırken, 61 kiloda Emre Çetin ve 125 kiloda M.Tayyip Küçük ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan isimler oldular.

Ayrıca 86 kiloda mücadele eden Rüştü Efe Altuntaş ise ilk 3'ü kıl payı kaçırarak Türkiye beşincisi oldu.



Editör: RIFAT KARA