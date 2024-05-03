Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Uçan Raketler projesi kapsamında düzenlenen Masa Tenisi İl Birinciliği Çorum'da yapıldı. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 45 sporcu katılım sağladı. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen özel turnuva sonunda küçük erkeklerde H.Eren Yılmaz, Şehmus Kaplan ve Kerem Urhan oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyesi B takımı şampiyon olurken, Aziz Yetim, Eymen Solak ve Ayaz Denek'li Çorum Belediyesi A takımı ikinci oldu. Melih Çiçek, Ali Kazancı ve Hüseyin Kılıç oyuncu grubuyla mücadele eden Bekir Aksoy İlkokulu üçüncü, Kamil Aluç, Asım Küre, Eren Kaya'lı 19 Mayıs İlkokulu ise dördüncü oldu.

Yıldız erkekler kategorisinde ise birincilik kürsüsüne İzzet Yasin Kula, M.Akif Mercan ve Taha Kaya'lı Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu çıkarken, K.Işık Artun, Umut Apaydın ve Berat Koçaker'li Çocuk Derece takımı ikinci oldu.

Genç erkeklerde Abdurrahman Gürbüz, Abdullah Gürbüz ve Sefa Emin Karayel oyuncu grubuyla mücadele eden Spor Lisesi birinci, Efe Şeker, Fatih Sediroğlu, Zafer Şeker'li Çocuk Evleri takımı ikinciliği elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA