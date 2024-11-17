Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Sinopspor’un konuğu oldu. Merkez 80.Yıl Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda tutuk bir oyun ortaya koyarken, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdiler. İkinci yarıda ev sahibi Sinopspor savunmada riskler alarak Mimar Sinanspor kalesinde daha çok gözükmeye başlarken, konuk Mimar Sinanspor ise kontrataklarla gol aradı. Son bölümü oldukça heyecanlı geçen karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor puanını 11’e yükseltirken, ev sahibi Sinopspor ise haftayı 14 puanla kapattı.

SAHA: Merkez 80.Yıl.

HAKEMLER: Arif Selim Özdaş, Hakan Furkan Tiryaki, Medine Doğan.

SİNOPSPOR: Ogün, Ramazan, Samet, Kemal, Ufuk, Sadık, Batuhan, Sergen, Yasin Berkay, Emre, Furkan.

YEDEKLER: Oğuzhan, Abdullah, Mertcan, Mustafa, Can, Gökay, Emrehan, Emin, İsrafil, Yiğithan.

MİMAR SİNANSPOR: Adem, Fatih Serkan, Mustafa Öz, Ceyhun, Nurullah, Emirhan, Yavuz Burak, Hüseyin Can, Koray, Batuhan, İzzet Bora.

YEDEKLER: Halis Hakan, İsmail, Yusuf Can, Mustafa Şanal, Yusuf Ökten, Y.Emre, Emirhan, Talha, Metehan, Y.Emin.

GOL: Yok.