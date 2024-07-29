Teknik Direktör Hüseyin Eğer nezaretinde Mimar Sinan Sahası'nda gerçekleşen seçmelere 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 doğumlu genç futbolcular katıldı. Çorum içinden 10, Çorum dışından ise 40 olmak üzere toplam 50 futbolcu katılım sağladı. Kulüp Başkanı Alper Zahir'in de yakından takip ettiği seçmeler 2 gün sürerken, seçmeler sonunda 6 oyuncunun beğenildiği, bu 6 oyuncu arasından 4 futbolcunun ilk etap çalışmalarına davet edileceği belirtildi.

Oyuncu isimlerini şimdilik gizli tutan Mimar Sinanspor Kulübü, oyuncuların son durumlarına bakılmasının ardından isimleri kamuoyuna açıklayacağı bilgisine ulaşıldı.



Editör: RIFAT KARA