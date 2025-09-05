Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından Eren Aydın’ın, 2.Lig takımlarından Kahramanmaraş İstiklalspor’la anlaştığı belirtildi.

Şanlıurfaspor’un da gündeminde olan Eren Aydın’ın, Kahramanmaraş ekibinin de devreye girmesiyle son anda İstiklalspor’la anlaşmaya vardığı ve sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geçen sezonun ilk yarısını 1.Lig ekibi Boluspor’da geçiren 22 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Eren Aydın, kırmızı-beyazlı formayla 13 lig maçında 465 dakika süre alırken, gol veya asist üretemedi. İkinci yarıda 2.Lig ekibi Sarıyer’in formasını giyen Eren, İstanbul ekibinde de 13 maçta 760 dakika sahada kalırken, 2 gol atıp 1 asist yaptı.