U18 Futbol Milli Takımımız, Çekya’da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası’ndaki ilk maçında İsviçre ile karşılaştı. Arca Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan oyuna ikinci yarıda girdi.

Radotin Stadium’da oynanan maç başladığı gibi 0-0 biterken, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Hasan Ege Akdoğan, 64.dakikada Sivassporlu Mümin Barış Nazlı’nın yerine oyuna girerek, U18 kategorisinde ilk kez milli formayı giydi. Hasan Ege, daha önce U16 Milli Takımı’nın formasını 9 maçta giydi ve 5 gol attı. Genç golcü, U17’de ise ay-yıldızlı formayla çıktığı 17 karşılaşmada fileleri 5 kez havalandırmıştı.

Öte yandan, U18 Futbol Milli Takımımız, Vaclav Jezek Turnuvası’ndaki ikinci maçında bugün Meksika ile karşılaşacak. Yine Radotin Stadı’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.