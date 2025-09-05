Arca Çorum FK’da, yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala gidecek oyuncular yaşav yavaş netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Temmuz ayında 2.Lig ekibi Somaspor’dan transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Fakılı, 2.Lig’de bir takıma kiralanacak. Bununla ilgili Ankara Demirspor’la görüşmeler sürüyor.

Kenan Fakılı, ligin ilk 3 haftasında Amed maçında 45, Adana Demirspor maçında 45 ve Sarıyer maçında ise 4 dakika olmak üzere toplamda 94 dakika süre aldı.

Öte yandan, Arca Çorum FK’dan gidecek oyuncuların hafta başında yapılacak değerlendirme sonunda netleşmesi bekleniyor. Zargo Toure’nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.