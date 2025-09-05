Çorumlu tekvandocu Muhammed Talha Sarı, Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Multi European Championship’te (Çoklu Avrupa Oyunları) ikinci oldu.

Sporculuk kariyerini Ankara Büyükşehir Belediyespor’da sürdüren ve aslen Çorum’un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 14 yaşındaki Muhammed Talha Sarı, Çoklu Avrupa Oyunlarında, yıldız erkekler 49 kiloda Türkiye’yi temsil etti. İlk turda Rus rakibini 2-0, ikinci turda İtalyan rakibini 2-1, çeyrek finalde Ukraynalı rakibini 2-0 ve yarı finalde Bulgar rakibini yine 2-0 yenen Muhammed Talha, finale yükseldi.

Çorumlu sporcu, oldukça çekişmeli geçen final müsabakasını 2-1 kaybedince ikincilikte kaldı ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

AVRUPA BİLETİ ALDI

Muhammed Talha Sarı, Sırbistan’da elde ettiği bu başarı üzerine, Kasım ayında düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.