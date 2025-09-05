Çorum'da Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı kent meydanında izleyen vatandaşlar büyük coşku yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Çorum'da da yüzlerce vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı bir arada izledi. Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izleyen vatandaşlar, galibiyetin ardından büyük coşku yaşadı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da maçı vatandaşlarla birlikte takip etti.



"Gürcistan'a elveda, şimdi sıra İspanya'da"

Maç sonunda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Dünya Kupası maçlarını dünyanın merkezinde, Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda yüzlerce gencimiz ve hemşehrimizle birlikte çok güzel bir atmosferde izledik. Özellikle sona doğru biraz heyecanlandık, 'acaba' dedik ama ay-yıldızlı al bayrağımızın ışığında hamdolsun milli takımımız gereğini yaptı. Gürcistan'a elveda, şimdi sıra İspanya'da. Bu pazar aynı tarifenin daha güzelini inşallah İspanya'ya uygulayacağız. Ve diyoruz ki bekle bizi Dünya Kupası, dünyanın merkezinden, Çorum'dan" dedi.

Muhabir: İHA AJANS