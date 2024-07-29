Tekvando İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliğine (seçmeler) 49 kız, 28 erkek olmak üzere toplam 77 sporcu katılım sağladı. Tekvando İl Temsilcisi Mustafa Kanat'ın gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda yıldız kızlar kategorisinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

33 kilo: 1.Asuman Aksoy, 2. Ecrin Buğlem Geldi.

37 kilo: 1.Merve Tuana Şentürk, 2.C.Naz Kahraman, 3.Türkan Belinay Eraltay, 4.Alara Naz Serttaş.

41 kilo: 1.Ceylin Ulcayın, 2.Ceren Türkoğlu, 3.Eda Şimşek.

44 kilo: 1.Zeynep Özdemir, 2.Şura Eker, 3.Gül Berna Taş, 4.Irmak Fındık.

47 kilo: 1.Rana Çalışkan, 2.Nehir Sude Eker, 3.Elanur Döngel, 4.Ecrin Uçar.

51 kilo: 1.Yağmur Keskin, 2.Nisanur Alla, 3.Nisa Yağlı, 4.K.Rümeysa Karaağaç.

55 kilo: 1.Nehir Akkaya, 2.Evra Nur Çelen, 3.Sena Özden, 4.Yağmur Tahtacı.

59 kilo: 1.Nuru Bektaş, 2. Nurbanu Boyraz, 3.Hazal Halaçoğlu, 4.Hüma Hazal Ilık.

+59 kilo: 1.Sena Ecrin Saçmacı, 2.Elinaz Çavuş, 3.Ayşegül Keleş, 4.Zeliha Şahin.

Yıldız erkekler kategorisinde ise dereceye giren sporcular şu şekilde;

33 kilo: 1.Enes Yücedağ, 2.Yaşar Tosundereoğlu.

37 kilo: 1.Mustafa Eymen Avcıoğlu, 2.Uğur Bayraklı, 3.M.Emin Özkılıç, 4.Göktuğ İmeci.

41 kilo: 1.Abdullah Özbaydemir.

45 kilo: 1.Doğukan Ergin, 2.Yasin Emir Sevinç, 3.M.Arslan Gedik, 4.M.Emin Yüksel.

49 kilo: 1.Kerem Kavaklı, 2.M.Kaan Sayar, 3.Semih Erkan, 4.Berat Yıldız.

53 kilo: 1.A.Saim Özbaydemir.

57 kilo: Y.Uğurhan Çetinkaya, 2.Eren Erdem.

61 kilo: 1.Boyraz Kasırga, 2.Berat Kılcı, 3.Yahya Atmaca.

65 kilo: 1.Osman Efe Çaylak.

+65 kilo: 1.Tugay Yolal, 2.Poyraz Yetkin, 2.Mehmet Can Atmaca, 4.Miraç Kaya Karataş.

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Çorum'u temsil edecek. Şampiyonanın yapılacağı il federasyon tarafından daha sonra belirlenecek.

Editör: RIFAT KARA